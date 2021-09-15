العراق يسجل إنخفاضاً في إصابات ووفيات كورونا

2021/09/15 | 16:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وجاء في تقرير للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 3895 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 5725 حالة جديدة للشفاء و35 حالة وفاة.وأشارت الى تلقي 110310 أشخاص للقاح كورونا خلال يوم واحد.

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