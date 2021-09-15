وزير الثقافة يؤكد ضرورة ان يتقاسم المثقف “المسؤولية” مع السياسي في بناء الدولة

2021/09/15 | 16:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، اليوم الاربعاء، على ضرورة ان يتقاسم المثقف المسؤولية مع السياسي في بناء الدولة، من جهته دعا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي المثقفين وكتّاب الرأي الى […]

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