باختصار - طالبان من الشرق , وميليشيا حزب الله وامتداداتها من الغرب ؟ يوميات - مريم نجمه

2021/09/15 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه باختصار :يعني بدهم يقولوا للعالم و لنا نحن الشعوب هالشرق كله , لا تليق له الحرية والديموقراطية " مو خَرْجو, وخرجكم " .- بقول لحالي عم كثّر كلام وحكي , يا امرأة حاج تكتبي بفكروا البعض أني أستعرض نفسي رغم أوجاعي وألمي الجسدي والنفسي سأستمر بالكتابة .



ّفوظيفتي كمدرّسة , ومناضلة سياسية يسارية مخضرمة ليس بجديد ..واجبي الوطني والأخلاقي أن استمر بالطُرق والوسائل الحديثة عوضاً عن السب ......





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