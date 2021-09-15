2021/09/15 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع تتخذ اجراءً بشأن ترفيع موظفيها المدنيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تتخذ اجراءً بشأن ترفيع موظفيها المدنيين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تتخذ اجراءً بشأن ترفيع موظفيها المدنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).