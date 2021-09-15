اعتقال أربعة من المعتدين على فرق إزالة التجاوزات جنوبي بغداد

2021/09/15 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، عن اعتقال أربعة من المعتدين على فرق إزالة التجاوزات جنوبي العاصمة بغداد.

وقال اعلام عمليات بغداد في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد لدعم وحماية مفارز رفع التجاوزات في دوائر البلدية، اعتقلت قوة من اللواء الرئاسي الثاني أربعة من المعتدين على فرق إزالة التجاوزات في بلدية الدورة".

وأضاف انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين".

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