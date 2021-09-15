شرطة كربلاء تنصب كامرات حرارية في منطقة الخنافسة

2021/09/15 | 16:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهدف من نصب هذه الكامرات لرصد الحركات المشبوهة.

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