2021/09/15 | 16:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الزراعة ومن خلال مديرية زراعة الديوانية، اليوم الثلاثاء، تسويق اكثر من (100) طن من الاسماك المتنوعة للأسواق المحلية عن طريق المشاريع العاملة في المحافظة لسد حاجة السوق منها.واوضحت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسويق اكثر من 100 طن من الاسماك للأسواق المحلية في الديوانية المركز الخبري الوطني.

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