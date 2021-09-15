2021/09/15 | 16:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qkPQrN2cJxc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن من سوق السنك حتى الصمون سعره صعد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن من سوق السنك حتى الصمون سعره صعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).