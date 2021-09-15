2021/09/15 | 16:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mI-ZeTVC3QY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | فعاليات و كلمة الكاظمي خلال مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة بالفساد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | فعاليات و كلمة الكاظمي خلال مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة بالفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).