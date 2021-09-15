كوريا الشمالية تطلق صاروخين وسط إدانة أمريكية.. واليابان مكان: سقطا في منطقتنا الاقتصادية

2021/09/15 | 16:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين، في بيان جديد صباح الأربعاء.

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