عمليات نينوى تكشف خطتها لحماية زوار الأربعينية

2021/09/15 | 16:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت قيادة عمليات نينوى، اليوم الأربعاء، عن خطتها لحماية زوار الأربعينية، فيما أشارت إلى أن هذه الخطة تنقسم إلى قسمين.وقال قائد العمليات، اللواء الركن جبار الطائي، في تصريح للوكالة الرسمية، […]

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