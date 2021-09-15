وزير المالية: معدّل قسط التأمين للفرد العراقي يبلغ 630 ديناراً شهرياً

2021/09/15 | 16:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير المالية علي علاوي، اليوم

الأربعاء، عن عدد شركات التأمين

العاملة في العراق حالياً، فيما أشار

الى أن معدل قسط التأمين للفرد العراقي

يبلغ 630 ديناراً شهرياً.

وقال وزير المالية علي عبد الأمير ع

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