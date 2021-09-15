العراق: نجاة طفل من تحت اطارات سيارة بإعجوبة (فيديو)

2021/09/15 | 16:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجى طفل بصورة عجيبة من تحت اطارات سيارة مسرعة، الاربعاء، بعد مرورها من فوق الطفل في احدى شوارع اربيل .

ويظهر فيديو الحادثة الطفل وهو يقوم من تحت اطارات السيارة المسرعة من نوع جيب، وقد اصيب بصورة بسيطة.

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