القبض على عناصر من داعش في محافظتين عراقيتين (صور)

2021/09/15 | 16:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت خلية الاعلام الامني، الأربعاء، القبض على 5 عناصر "ارهابية" في كركوك والانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (15 ايلول 2021)، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، وبعمليات نوعية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من الاطاحة وفق مذكرة قضائية بخلية مكونة من ثلاثة ارهابيين ينتمون لعصابات داعش الاجرامية، احدهم عمل عنصرا استخباريا ضمن ما يسمى ولاية كركوك".

واضاف البيان، ان "المفارز الأمنية في محافظة الانبار تمكنت بعد استحصال الموافقات القانونية من إلقاء القبض على اثنين من العناصر المنتمين لعصابات داعش، عملا بصفة مقاتلين فيما تسمى بولاية الفرات".

واوضح، انه "جرى تدوين اقوال المعتقلين اصوليا، واحالتهم جميعا الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

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