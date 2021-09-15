2021/09/15 | 17:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن خطتها لتخفيف الزخم المروري في شوارع العاصمة، بالتعاون مع أمانة بغداد.وقال المتحدث باسم المديرية، حيدر كريم، لموقع “المركز الخبري الوطني”، إن “المديرية هي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل خطة المرور لتخفيف الزخم المروري في بغداد المركز الخبري الوطني.

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