2021/09/15 | 17:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع تعلن القبض على 5 عناصر إرهابية في السليمانية » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 16:59

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