توضيح من الصحة بشأن آلية توزيع الأطباء إلى فروع الإقامة للعام الحالي

2021/09/15 | 17:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت وزارة الصحة، الأربعاء، توضيحا حول آلية توزيع الاطباء الى فروع الاقامة القدامى لعام 2021.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (15 أيلول 2021)، انه بخصوص طلبات الاعتراض التي وردت الينا عن طريق الاستمارة الالكترونية المنبثقة على الموقع الرسمي الالكتروني لوزارة الصحة حول توزيع الاطباء لفروع الاقامة القدامى لعام ٢٠٢١ نود ان نبين الاتي":

١) طلبات الاعتراض (لتغيير جهة التوزيع )

بإمكان الاطباء تقديم طلبات اصولية في دوائرهم الموزعين اليها بعد مباشرتهم فيها

٢) طلبات الاعتراض (لتغيير جهة التوزيع والفرع )

بإمكان الاطباء تقديم طلبات اصولية في دوائرهم الموزعين اليها بعد المباشرة

٣) طلبات الاعتراض (لتغيير الفروع في نفس الدوائر الموزعين اليها) بإمكانهم تقديم الطلبات في دوائرهم في حال موافقتهم على ذلك وترفع الى مركز الوزارة ليتم النظر فيها وحسب الضوابط والتعليمات".

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