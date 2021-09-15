مسودة البيان الوزاري اللبناني: الانتخابات بموعدها وخطة لإصلاح القطاع المصرفي

2021/09/15 | 17:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت مسودة بيان بشأن سياسات الحكومة اللبنانية الجديدة، نشرت وكالة "رويترز" أجزاء منها الأربعاء، أنها ملتزمة باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ قصير ومتوسط الأمد.

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