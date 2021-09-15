2021/09/15 | 17:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية، من إعتقال 10 متسللين حاولوا إجتياز الأراضي العراقية.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال المراقبة والمتابعة لمفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 – أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – والاستعانة بالكاميرات الحرارية تمت مشاهدة عدد من …

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