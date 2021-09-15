محلل سياسي: تحالف الفتح هو السند السياسي لعقيدة الحشد الشعبي

2021/09/15 | 17:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، احمد خالد الكعبي،، اليوم الاربعاء، على ان تحالف الفتح هو السند السياسي لعقيدة الحشد الشعبي، فيما بين ان هذه الانتخابات ستحدد وجهة المجتمع العراقي.وقال الكعبي لبرنامج “كاتب وقضية”، ان “المجتمع العراقي ما زال يعيش في صدمة، و خرج من دكتاتورية الى فوضى”.واضاف ان “العدد الهائل من الاحزاب يعكس عدم […]

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