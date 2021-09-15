2021/09/15 | 17:09 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتهم الرئيسي بهجمات باريس: قتل 130 شخصا لم يكن بدافع شخصي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/15 | 17:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتهم الرئيسي بهجمات باريس: قتل 130 شخصا لم يكن بدافع شخصي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتهم الرئيسي بهجمات باريس: قتل 130 شخصا لم يكن بدافع شخصي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).