2021/09/15 | 17:09 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير خطير عن تنظيم "خراسان" في ضوء العثور على وثائق له بمدينة الرشيدية بالمغرب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/15 | 17:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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