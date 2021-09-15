2021/09/15 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأربعاء، ان عناصرها تمكنت من إلقاء القبض على خمسة عناصر إرهابية في السليمانية.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بحسب توجيهات المراجع العليا بخصوص تكثيف الجهد الاستخباراتي لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة حيث استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية من إلقاء القبض على خمسة عناصر إرهابية وذلك من خلال تواجدهم بمحافظة السليمانية، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة(١/٤) إرهاب من محكمة تحقيق كربلاء".

وأضاف ان "عملية القبض تمت عبر معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة إلى المديرية المذكورة أعلاه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 إرهابيين في السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 5 إرهابيين في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).