المنافذ تعلن حلحلة معوقات التبادل التجاري مع الجانب السعودي

2021/09/15 | 17:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم ايضاً الاتفاق على فتح مكتب خاص لتصديق شهادات المنشأ بعد موافقة وزارة التجارة .

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