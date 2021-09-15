ما هي الإجراءات التي سيعتمدها إكسبو 2020 دبي لضمان تجربة آمنة للزوار؟

2021/09/15 | 17:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف منظمو إكسبو 2020 دبي عن إجراءات معزّزة لضمان تجربة آمنة، لاستقبال ملايين الزوار في أكبر حدث دولي منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

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