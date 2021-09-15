2021/09/15 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، توجهها لتنفيذ قانون الضمان الصحي على 3 مراحل فيما أوضحت تفاصيله.وقال المكلف بإدارة وزارة الصحة هاني العقابي في مؤتمر صحفي بمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجه من الصحة لتنفيذ هذا القانون المركز الخبري الوطني.

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