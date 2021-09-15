2021/09/15 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، قيام امرأة بابتزاز رجل ستيني بمبلغ 5 ملايين دينار في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امرأة تبتز رجل ستيني بمبلغ 5 ملايين دينار في بغداد المركز الخبري الوطني.

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