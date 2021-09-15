العدل تحدد عاملان يقفان عائقاً أمام استرداد ألاموال من الخارج

2021/09/15 | 18:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الأموال أصبحت جزءاً من اقتصادياتها.

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