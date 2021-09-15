العدل توضح الاسباب التي تقف عائقاً أمام استرداد الاموال العراقية من الخارج

2021/09/15 | 18:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، الاسباب التي تقف عائقاً أمام استرداد الاموال العراقية من الخارج ، فيما أشارت إلى أن مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة سيجد آليات جديدة لإعادة هذه الأموال.وقالت مدير […]

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