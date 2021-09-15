العتبة الحسينية تضع خطة امنية لزيارة الاربعين بمشاركة (6000) متطوع

2021/09/15 | 18:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الاربعاء، عن إكمال كافة الاستعدادات الخاصة بتطبيق خطته الامنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وذلك بهدف الحفاظ على امن وسلامة الزائرين.وقال رئيس القسم رسول عباس فضاله في حديث للموقع الرسمي، إن “قسم حفظ النظام أنهى استعداداته الخاصة بالزيارة الأربعينية لهذا العام من […]

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