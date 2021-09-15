عن سبل إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها - نهاد ابو غوش

2021/09/15 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش*لا يمكن لأي نقاش في الشأن الفلسطيني العام وبالتحديد في شأن منظمة التحرير الفلسطينية،وسائر مكونات ما يمكن أن نسميه النظام السياسي الفلسطيني، بما في ذلك المجلس الوطني الفلسطيني والهيئات المنبثقة عنه، وحكوة السلطة وهيئاتها وأجهزتها وحتى الفصائل السياسية، أن يتجاهل المعضلة الرئيسية التي تواجهنا وهي معضلة التناقض بين حالة منظمة التحرير وبنيتها ومؤسساتها وأدائها السياسي من جهة، وبين الح ......





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