2021/09/15 | 18:32 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي .. قانون الضمان الصحي الذي شرعه المجلس سيخفف على المواطن الفقير أجور العمليات) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي .. قانون الضمان الصحي الذي شرعه المجلس سيخفف على المواطن الفقير أجور العمليات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).