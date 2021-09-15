’ناس’ ينشر البنود الكاملة في ’مدونة السلوك الانتخابي’ العراقية

2021/09/15 | 18:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس"، النص الكامل لفقرات مدونة السلوك الانتخابي، التي تم توقيعها اليوم الأربعاء، بحضور رئيسي الجمهورية والوزراء، وقادة وممثلي القوى السياسية، ورئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وتهدف المدونة التي تلقى "ناس" نسخة منها (15 أيلول 2021)، الى "نشر ثقافة التعايش والتسامح والسلم المجتمعي في العراق، فضلا عن حرصها على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية المقبلة".

وتالياً نص المدونة:

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