وزير الصحة الأفغاني: قطاع الصحة في أفغانستان على شفير الانهيار

2021/09/15 | 18:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقابلة خاصة بالحرة مع وزير الصحة الأفغاني وحيد مجروح من كابل

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