2021/09/15 | 18:35 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 32W44jeHk-E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رغم مرضي رايحه مشي لكربلاء اواسي السيدة زينب عليها السلام 😞) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رغم مرضي رايحه مشي لكربلاء اواسي السيدة زينب عليها السلام 😞) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).