2021/09/15 | 18:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أكد علي سنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب واتحاد المقاولين بدولة العراق، ترحيب بلاده بدخول الشركات المصرية للمساهمة بمشروعات إعادة الإعمار المنفذة هناك.وقال علي سنافي، خلال مشاركته ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر اليوم الأربعاء، إن …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("اتحاد المقاولين": الشركات المصرية نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات داخل العراق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("اتحاد المقاولين": الشركات المصرية نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات داخل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).