الجيش الأمريكي يُخيّر منتسبيه بين التطعيم ضد كورونا أو التسريح hi

2021/09/15 | 18:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الاربعاء، أن أفراده الذين يرفضون لقاح كورونا، قد يتم وقفهم عن العمل، أو تسريحهم من الخدمة.وأوضح الجيش أنه من المتوقع أن يتم تطعيم جميع أفراد وحدات […]

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