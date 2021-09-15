المجتمعية تنهي مأساة “ستيني” لاحقته امرأة بالابتزاز

2021/09/15 | 18:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، الاربعاء، انقاذ رجل ستيني من ابتزاز امرأة في بغداد تعرف عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية انقذت رجلا من العاصمة بغداد يبلغ من العمر 65 عاما من حالة …

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