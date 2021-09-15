إحصائية بالمسافرين على القطارات العراقية خلال النصف الأول من العام الحالي

2021/09/15 | 18:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت وزارة النقل، الأربعاء، نقل قطاراتها لاكثر من 45 الف مسافر خلال النصف الاول من العام الحالي 2021 رغم جائحة كورونا.وذكرت الشركة العامة لسكك حديد العراق، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إنه “تم جعل ايام حركة القطارات (السبت والاحد والاثنين ) من كل اسبوع من بغداد الى البصرة وبالعكس …

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