الرئيس صالح يعلن توقيع مدونة السلوك الانتخابي

2021/09/15 | 18:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، توقيع مدونة “السلوك الانتخابي”، لضمان تمثيل حقيقي لارادة العراقيين في الانتخابات المقبلة.وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه فقد “ضيف الرئيس برهم صالح، في قصر بغداد، اجتماعاً موسّعاً ضم السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقادة وممثلي القوى السياسية، ورئيس وأعضاء …

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