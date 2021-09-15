المشتركة: أمنا الحماية اللازمة للمراكز الانتخابية ونقل الصناديق

2021/09/15 | 18:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجمات الإرهابية لا تعد خرقا أمنيا.

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