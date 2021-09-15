شاهد.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية.. والجنوبية ترد بصاروخ من تحت الماء

2021/09/15 | 18:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الجنوبية صاروخ باليستي من غواصة، الأربعاء، لتصبح بذلك سابع دولة في العالم تملك هذه التكنولوجيا المتطورة، بعد أقل من ثلاث ساعات من إطلاق جارتها الشمالية صاروخين باليستيين نحو البحر.

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