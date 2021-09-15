2021/09/15 | 18:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتسابق العشائر الجنوبية في اهوار

ومناطق ذي قار على الخدمة الحسينية، بل

تتنافس بشكل ودي على تقديم الخدمات

للزائرين الذين تزاوجوا وتصاهروا مع

اهل المواكب، بل اطفأت الخدمة الحسينية

نار الخلافات العشائرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواكب عشائر ذي قار.. الف بيت يأوي مليون زائر (تقرير مصور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواكب عشائر ذي قار.. الف بيت يأوي مليون زائر (تقرير مصور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).