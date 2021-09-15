إيران تعتمد لقاح

2021/09/15 | 18:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت السلطات الصحية في إيران على

اعتماد لقاح "سبوتنيك-لايت" الروسي

أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا، ليكون

اللقاح الروسي الثاني الذي ترخصه طهران

بعد "سبوتنيك V".

وأكد منتجو "سبوتنيك لايت" على موقعهم

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