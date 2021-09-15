السيسي يؤكد للحلبوسي حرص مصر على تطوير التعاون مع العراق

2021/09/15 | 18:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جمهورية مصر العربية، عبد

الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لرئيس

مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي،

حرص بلاده على استمرار تطوير التعاون مع

العراق.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، تلقت وكالة

نون الخ

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