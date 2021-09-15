2021/09/15 | 19:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض فريق برشلونة لإصابتين هامتين في صفوفه، بعد الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونخ، على ملعبه كامب نو، بثلاثية نظيفة، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت الأنباء السيئة لتزيد الأوضاع صعوبة داخل الكتيبة الكتالونية بقيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وأوضح النادي في بيان أن لاعب وسطه الشاب، بيدري، يعاني من إصابة في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر، وفقا لما نشرته صحيفة (سبورت) الرياضية.

وكان بيدري قد شارك في المباراة بأكملها أمام بايرن ميونخ، دون أن تظهر عليه أي ملامح للإصابة.

كما أكد النادي كذلك أن ظهير الفريق، جوردي ألبا، يعاني أيضا من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

وكان ألبا قد طلب التغيير أثناء المباراة، لتؤكد الاشعة إصابته.

وبهذا ينضم بيدري وألبا لقائمة المصابين بالفريق والتي تضم أيضا كلا من المهاجمين أنسو فاتي، عثمان ديمبيلي، سرخيو أجويرو ومارتين برايثويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإصابات تضرب برشلونة بعد “الهزيمة الثقيلة”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإصابات تضرب برشلونة بعد “الهزيمة الثقيلة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).