ان ار تي ينشر بنود

2021/09/15 | 19:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة الكتل على مدونى السلوك الانتخابي.

وبحسب المدونة فقد ألزمت مفوضية الانتخابات بإعلان نتائج الانتخابات الأولية خلال 24 ساعة واشترطت على الأحزاب عدم التدخل بمهام المفوضية أو استخدام موارد الدولة.

وشددت المدونة على عدم استخدام الرموز الدينية أو التأثير على الناخبين بطرق غير مشروعة وتضمنت نقطة أكدت على وجوب قيام الموقعين عليها بقبول نتائج الانتخابات النهائية المصادق عليها من قبل المحكمة الاتحادية.

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