بعد استهداف الحشد على الحدود العراقية السورية.. تحالف الحكيم يصدر بيانا شديد اللهجة

2021/09/15 | 19:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان "تحالف قوى الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم، الاربعاء، استهداف قطعات الحشد على الحدود العراقية السورية، مؤكدا على اولوية المصالح الوطنية.

وذكر"تحالف قوى الدولة الوطنية" في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (15 ايلول 2021)، انه "يدين بأشد العبارات، استهداف قطعات الحشد الشعبي المرابطة على الحدود العراقية السورية لحفظ أمن وسلامة البلاد، ويحمل الأطراف المعتدية كامل المسؤولية عن إراقة الدم العراقي وانتهاك السيادة الوطنية".

واضاف البيان، ان "تحالف قوى الدولة يؤكد على وحدة الصف الوطني، وأولوية المصالح الوطنية، والتزام الحكومة والقوى السياسية بمقتضيات أمن وسلامة وسيادة العراق"، على حد تعبيره.

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