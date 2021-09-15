4 لكل 100 ألف.. ماذا فعلت جرعة اللقاح الثالثة في إسرائيل؟

2021/09/15 | 19:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قارنت الدراسة مستويات الأجسام المضادة بعد أسبوع من إعطاء جرعة اللقاح الثالثة مع مستوياتها بعد أسبوع من إعطاء الجرعة الثانية.

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