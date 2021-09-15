تكليف وزيرة التجارة الحالية ليز تروس بحقيبة الخارجية البريطانية

2021/09/15 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واععيّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، ليز تروس التي تتولى حالياً حقيبة التجارة الخارجية، وزيرةً للخارجية.وتحلّ ليز تروس التي كانت تقود حتى الآن المفاوضات التجارية في مرحلة ما بعد بريكست، محل دومينيك راب وهو وزير كبير في الحكومة البريطانية تعرّض لانتقادات بسبب تقاعسه في ملف الأزمة الأفغانية.وعُيّن هذا الأخير وزيراً للعدل.

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